Україна та Польща визначать додаткові пункти пропуску для руху вантажівок
Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський в інтерв'ю Укрінформу.
"Нам потрібно зробити певні речі: розподілити види товарів, які експортуються, здійснювати постійний, щоденний обмін інформацією з поляками для того, щоб вони могли вибудовувати свою роботу. Також важливо визначити один-два прикордонні переходи чи виділити на них окремі смуги, щоб можна було пропускати порожні вантажівки в обидва боки. Думаю, найближчим часом це вирішуватиметься", – зазначив Сольський.
Він визнав, що українська сторона вже обговорювала з польською можливість такого руху по двох пунктах пропуску, відтак зараз обговорюються деталі цього кроку.
Раніше повідомлялося, що кількість вантажних автомобілів на українсько-польському кордоні постійно зростає через низьку пропускну здатність митниці з польської сторони.
Пізніше польські перевізники приєднались до вимог українських колег щодо налагодження цілодобового фітосанітарного і ветеринарного контролю на польсько-українському кордоні.
Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензор "Вантажівки з експортом тижнями стоять на кордоні з Польщею, а на залізниці – черги з десятків тисяч вагонів".