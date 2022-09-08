Україна та Польща визначать додаткові пункти пропуску для руху вантажівок

Україна та Польща визначать додатково ще один-два пункти пропуску, які пропускатимуть порожні вантажівки в обидва боки, аби зменшити довгі черги на кордоні.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський в інтерв'ю Укрінформу.

"Нам потрібно зробити певні речі: розподілити види товарів, які експортуються, здійснювати постійний, щоденний обмін інформацією з поляками для того, щоб вони могли вибудовувати свою роботу. Також важливо визначити один-два прикордонні переходи чи виділити на них окремі смуги, щоб можна було пропускати порожні вантажівки в обидва боки. Думаю, найближчим часом це вирішуватиметься", – зазначив Сольський.

Він визнав, що українська сторона вже обговорювала з польською можливість такого руху по двох пунктах пропуску, відтак зараз обговорюються деталі цього кроку.

Раніше повідомлялося, що кількість вантажних автомобілів на українсько-польському кордоні постійно зростає через низьку пропускну здатність митниці з польської сторони.

Пізніше польські перевізники приєднались до вимог українських колег щодо налагодження цілодобового фітосанітарного і ветеринарного контролю на польсько-українському кордоні.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензор "Вантажівки з експортом тижнями стоять на кордоні з Польщею, а на залізниці – черги з десятків тисяч вагонів".