РНБО ухвалила санкції проти понад 600 осіб із керівної верхівки РФ, – Зеленський
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.
"28 членів Ради безпеки Росії, 154 члени Ради Федерації Росії, 424 депутати Держдуми Росії. Усі вони відповідальні за цю війну, за терор проти наших людей. І жоден із них не уникне відповідальності – це тільки питання часу. Ми вже зробили частину необхідних юридичних, дипломатичних і політичних кроків заради такої відповідальності для них. Продумано робимо й усі інші кроки", – заявив він.
Крім того, за словами глави держави, у середу Служба безпеки провела важливу операцію щодо діяльності деяких підсанкційних осіб на території нашої країни.
"Я неодноразово наголошував: контрабандистам і кримінальним мережам в Україні місця не буде. Посадовці митниці, які допомагали контрабандистам, зокрема й серед керівників, відсторонені та отримають законну відповідь на всі свої незаконні дії", – наголосив президент.
Зеленський також повідомив, що на підставі пропозиції СБУ та згідно з чинним законодавством ухвалив рішення про припинення українського громадянства тих підсанкційних осіб, у яких було виявлено іноземне громадянство, зокрема російське та румунське.