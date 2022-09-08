Apple презентувала нові iPhone, годинники та AirPods. ФОТО

Компанія Apple у середу представила новинки своєї продукції, у тому числі смарт-годинники Apple Watch, навушники AirPods Pro 2-го покоління, а також лінійку смартфонів iPhone та iPhone Pro 14-ї серії.

Офіційна презентація Apple відбулася в онлайн-форматі, передає Укрінформ.

Першим оновленим продуктом компанії був годинник Apple Watch Series 8. Оновлена версія отримала кілька інновацій. Зокрема, інженери розширили можливості для стеження за станом здоров’я, вдосконалили фізичний захист ґаджету, вбудували оновлені датчики. Тепер годинник краще стежитиме за рівнем кисню в крові та матиме можливість вимірювати температуру.

Водночас, Apple вперше презентувала у восьмій серії своїх смарт-годинників функцію автоматичного розпізнавання автомобільної аварії під назвою Crash Detection. Функція спрацьовує за певним алгоритмом, і якщо власник не скасує процесу, Apple Watch почне виклик рятівної служби. Ціна на годинник у США стартуватиме від $399 з GPS функцією та $499 із можливістю мати вбудовану сім-карту.

Інженери компанії в середу окремо представили лінійку дешевших годинників Apple Watch SE, які ззовні мало чим відрізняються від старших моделей, однак мають зменшений функціонал та ціну – $249 та $299 за версії з GPS та електронною сім-картою відповідно.

Тим часом, справжньою новинкою цього року в лінійці смарт-годинників стала модель Apple Watch Ultra. Вона призначена для тих, хто займається екстремальними видами спорту або працює в складних умовах. Годинник має титановий корпус, збільшений екран, нові функції, такі як барометр, а також міцні ремінці та батарею з розширеною можливістю тримати заряд до 36-60 годин – в залежності від виду активності. Ціна на новинку в Сполучених Штатах стартуватиме від $799, продукт буде доступний з 27 вересня.

Наступним оновленим виробом, представленим Apple, стали бездротові навушники AirPods Pro другого покоління. Їхня особливість – у застосуванні нової системи Spatial Audio на основі чіпу Н2, що забезпечує більш насичений звук у різних умовах. Крім того, ґаджет має сенсорне керування гучністю за допомогою пальця. А нова батарея тепер забезпечує можливість до шести годин безперервної автономної роботи від однієї зарядки.

Крім того, кейс для зберігання навушників оснащений додатковим динаміком-сигналізатором, який дозволить швидше знаходити їх у приміщенні або ззовні, якщо вони загубилися в речах. Ціна на AirPods Pro в Сполучених Штатах стартуватиме від $249, продукт буде доступний з 23 вересня.

Представлення очікуваної оновленої лінійки iPhone "яблучна" компанія традиційно залишила на завершення презентації. Як менші за розмірами iPhone 14, так і більші iPhone 14 Pro зазнали вдосконалень та отримали нові можливості.

Зокрема, iPhone 14 оснащений чіпами A15 Bionic, екрани отримали керамічний захист, а можливості батареї були розширені в плані тривалості роботи. Водночас, інженери попрацювали над камерами, які отримали вдосконалені системи автофокусу на різних дистанціях та алгоритми обробки фотографій. Компанія також повідомила про вдосконалення системи стабілізації для зйомки відео.

Серед іншого – iPhone 14 має таку саму систему Crash Detection, як і Apple Watch Series 8, а також нову систему "Emergency SOS via Satellite". Остання дозволяє використовувати супутниковий зв’язок, зокрема, для передачі свого місцеположення в зонах, де немає GPS-зв’язку. Поки що ця система може працювати на території США й Канади та буде безкоштовною впродовж наступних двох років. Ціна на iPhone 14 у Сполучених Штатах стартуватиме від $799.

Родзинкою презентації, яку Apple залишила наостанок, стало представлення нового флагманського iPhone 14 Pro, який традиційно отримує більше інноваційних функцій. Перше, що помічає око – це відсутність звичного чорного вирізу для камер у верхній частині екрану. Це, мабуть, найголовніша зовнішня особливість нового флагману, яка тепер називається "динамічний острів" та непомітно інтегрується в графічний дизайн нових віджетів.

Крім нових функцій, які отримав iPhone 14, його Pro-версія отримала новітній чіп A16 Bionic, цілком інші дисплеї з помітно розширеними динамічними характеристиками, а також нову систему камер і сенсорів. Причому, компанія зробила основний акцент саме на фото- і відеоможливості моделі, заявивши, що вони тепер найкращі серед усіх смартфонів. Так, iPhone 14 Pro дозволяє отримувати фото в більш широкому діапазоні освітлення з високим рівнем деталізації.

Попередньо замовити iPhone 14 Pro можна буде вже 9 вересня, втім у продаж вони почнуть надходити з 16 вересня. Ціна на новинки коливатиметься від $999 за версію 6,1 дюйма за діагоналлю та від $1099 за 6,7-дюймову версію.