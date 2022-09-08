Нацбанк видав банкам $100 мільйонів в готівці для зниження дефіциту валюти

Національний банк 7 вересня провів першу операцію з обміну готівкового долара на безготівковий. НБУ запропонував $100 млн готівкою й фактично вся сума була вибрана банками.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що в операції взяли участь 12 із 14 системно важливих банків. Вже найближчим часом вони зможуть поповнити свої каси валютною готівкою і задовольнити попит клієнтів.

Наступна операція обміну готівкової валюти на безготівкову відбудеться в понеділок, 12 вересня. Тоді банкам запропонують до обміну готівковий євро.

"Звертаємо увагу, що проблема з нестачею готівкової валюти в касах окремих банків є тимчасовою. Вона виникла через ситуативні логістичні труднощі з доставкою готівкових доларів США з-за кордону та має вирішитися найближчим часом", – наголосили в Нацбанку.

В НБУ додали, що регулятор проводитиме операції з обміну готівкової валюти на безготівкову, доки це буде необхідно, а також рекомендує банкам збільшити обсяги завезення готівкової валюти, щоб унеможливити виникнення подібних труднощів у майбутньому.

Операції з обміну готівкової валюти на безготівкову між Нацбанком та банками жодним чином не впливатимуть на обсяг міжнародних резервів України, підкреслили в пресслужбі.

Як повідомлялося, Національний банк вирішив проводити операції з обміну безготівкової валюти банків на готівку для вирішення питання з нестачею готівкової іноземної валюти в касах окремих банків, що виникла через ситуативні логістичні труднощі з її доставкою з-за кордону.