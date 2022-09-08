США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $675 мільйонів (оновлено)

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що президент Джо Байден затвердив транш допомоги Україні у розмірі до $675 млн.

Про це він заявив під час відкриття п’ятого засідання Контактної групи з оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині, передає Інтерфакс-Україна.



"Ми повинні розвиватися із розвитком бою. За кілька тижнів, що минули після останньої зустрічі контактної групи, США виділили ще $6,3 млрд на допомогу Україні в галузі безпеки. Учора президент затвердив черговий транш допомоги США Україні в розмірі до $675 млн", – сказав він.



За словами міністра, останній пакет включає, зокрема, більше GMLRS, гаубиці, артилерійські боєприпаси, ракети, броньовані машини швидкої допомоги, протитанкові комплекси, стрілецьку зброю та багато іншого.

Раніше про передачу Україні нової партії озброєння повідомляв The Washington Post із посиланням на представника уряду США. Чиновник, який говорив на умовах анонімності, сказав, що снаряди для високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS супроводжуватимуться транспортними засобами та іншим обладнанням для солдатів.

Зазначимо, що сьогодні у Німеччині розпочинається зустріч створеної західними країнами групи у так званому форматі "Рамштайн" на американській авіабазі Рамштайн.