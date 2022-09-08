Ще п’ять суден із зерном вийшли з українських портів

Із портів Великої Одеси 8 вересня вийшли ще п’ять суден, завантажених українською агропродукцією, які пройдуть "зерновим коридором".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Туреччини у Twitter.

"Відвантаження зерна триває за планом. Станом на сьогоднішній ранок з українських портів вийшло ще 5 суден", – йдеться в повідомленні.

Напередодні президент РФ Владімір Путін заявив, що варто обмежити вивезення зерна з українських портів та пообіцяв порадитися з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. За його словами, "Москва зробила все, щоби українське зерно було вивезене". Проте в результаті воно ніби було спрямоване не в країни, що розвиваються, а до Європи, зазначив він.

У Мінінфраструктури спростували заяви російського президента, наголосивши, що найбільше агропродукції за час дії "зернової ініціативи" було направлено до країн Азії.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".