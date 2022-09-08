Банки заробили на різниці курсів валют 19 мільярдів гривень
Про це свідчать дані Національного банку, передає Forbes.
Зазначається, що режим кількох курсів валют, який фактично існує з перших тижнів повномасштабного війни, дозволив банківській системі заробити на валютообмінних операціях та стати прибутковою.
Так, у другому кварталі прибуток банківського сектору від операцій з купівлі-продажу іноземної валюти зріс у порівнянні з минулорічним показником в 6 разів.
Також зросла і частка результату купівлі-продажу валюти у операційних доходах банків. За результатами ІІ кварталу вона сягнула 22,5%. За підсумком січня-березня було лише 6,6%, у другому кварталі 2021-го – 4,5%.
У липні банкам вдалось перекрити збиток перших шести місяців року. Вперше з початку війни банки отримали чистий прибуток – 3,4 млрд грн. Це сталось саме за рахунок збільшення результату від операцій купівлі-продажу валюти: станом на 1 липня вони зросли до 15,5 млрд грн, а на 1 серпня – вже до 19,1 млрд грн.
Найбільший прибуток від валютообмінних операцій закономірно отримав державний "Приватбанк": 8,3 млрд грн на 1 серпня. На другому місці – Універсал Банк (monobank) – 3,1 млрд грн, третій результат у "Ощадбанка" – 944 млн грн.
До середини квітня банки не могли продавати фізособам інвалюту взагалі. Пізніше НБУ зняв це обмеження та дозволив населенню купувати валюту в банках за умов, що курс не більше ніж на 10% вище за офіційний. Також банки могли продавати лише ту валюту, яку попередньо продали інші клієнти.
З 20 травня НБУ взагалі скасував обмеження на фіксований курс +10% і банки змогли самостійно вирішувати, за яким курсом продавати валюту (обмеження за обсягом збереглося). Це дозволило банкам значно збільшити свої прибутки від операцій з купівлі-продажу інвалюти.
За даними НБУ середній курс купівлі/продажу банками готівкової валюти у другому кварталі 2022 року становив 33,89-34,32 грн/$, тоді як офіційний курс НБУ становив 29,25 грн/$.
"Банки заробляють на різниці між курсами купівлі та продажу. За офіційним курсом купували у бізнесу (в основному у експортерів) та за офіційним + 1% купували в НБУ, а продавали за "ринковим" курсом вже з третьої декади квітня, тобто за тим курсом, який банки могли встановлювати самостійно", – коментує експерт з банків та банківського нагляду "Case Україна" Євген Дубогриз
Із 21 липня НБУ скорегував офіційний курс гривні на 25%, до 36,56 грн/$, а ринковий середній курс купівлі/продажу валюти у банках України становить 40,4-41 грн/$. Тобто тенденція зберігається, вважає фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.
"Банки і надалі зароблятимуть на різниці між офіційним та ринковим курсом, проте їхні прибутки дещо зменшаться", – додає він. Адже зараз різниця з офіційним курсом становить 10%. У червні – 21%, у липні – 18%.