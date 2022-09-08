Країни Балтії та Польща закриють в’їзд для росіян з 19 вересня (оновлено)

Естонія та інші країни балтійського регіону закриють з 19 вересня в’їзд для громадян Росії, у тому числі тим, хто має шенгенські візи, які були видані третіми державами.

Про це під час пресконференції повідомив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу, передає Інтерфакс-Україна.



"У ніч на 19 вересня, з 00 години, почне діяти для громадян Росії заборона на в'їзд через зовнішні кордони незалежно від того, яким державам видано шенгенську візу", – зазначив він.



За його словами, так само вчинять інші держави балтійського регіону.



Він заявив, що заклик до громадян Росії такий: "Не приїжджайте до Естонії з шенгенськими візами, вас тут не вітають".



Рейнсалу уточнив, що заборона стосується осіб, які подорожують із туристичними візами, і не торкається бажаючих відвідати країну з метою зустрічей із родичами та з інших гуманітарних причин.

За словами прем’єр-міністерки Естонії Каї Каллас, до відповідних заходів також приєднається Польща.

"Разом із Латвією, Литвою та Польщею ми хочемо суттєво обмежити в'їзд громадян Росії, метою яких є туризм. Сьогодні ми разом із прем'єр-міністрами Латвії, Литви та Польщі зробимо заяву з цього приводу. Ми вже оцінили це як необхідне", – цитує її видання ERR.

Каллас виділила питання безпеки як одну з причин введення обмежень на в'їзд, оскільки Естонія не може контролювати всіх, хто прибуває. Вона зауважила, що обмеження повинні передбачати винятки для тих, хто відвідує членів сім'ї, дисидентів та власників посвідок на проживання.

Як повідомлялося, минулого тижня країни ЄС домовилися призупинити дію угоди ЄС з Росією, яка спрощує видачу віз, однак не заборонятиме видачу туристичних віз для громадян Росії повністю.

Водночас очільники МЗС країн ЄС також погодилися з тим, що сусідні з Росією країни можуть вжити заходів на національному рівні, щоб заборонити в'їзд до ЄС через їхні кордони відповідно до Шенгенського Коду ЄС. Крім того, Єврокомісії запропоновано надати пропозиції щодо вже виданих росіянам шенгенських віз.

У свою чергу в Кремлі можливе рішення ЄС про скасування туристичних віз для росіян назвали "божевіллям".