В угорських держустановах обмежать температуру та на 25% скоротять споживання газу

Уряд Угорщини наказав на чверть скоротити споживання газу в усіх державних установах і компаніях; максимальна температура у них становитиме 18 градусів.

Як пише Telex, про це заявив керівник апарату прем’єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуйяш, передає "Європейська правда".

За його словами, через зростання цін споживання газу має бути знижено на 25% у державних установах, за винятком лікарень та житлових будівель. Найближчими днями всі міністерства мають розробити цю мету.

Крім того, у державних установах обмежать максимальну температуру до 18 градусів. Чи буде 18 градусів і в школах, ще не вирішили.

За словами Гуйяша, при нинішньому промисловому та побутовому споживанні природного газу в сховищах вистачить на 81 зимову добу.

Як повідомлялося, Угорщина продовжить переговори з Росією щодо додаткових поставок газу та очікує досягти угоди з "Газпромом" про подальше збільшення поставок. Водночас пізніше президентка країни Каталін Новак заявила, що метою країни є зменшення залежності від енергоносіїв із Росії.