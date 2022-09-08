Ціни на газ у серпні в Україні зросли на 34%, – Мінекономіки
Як свідчать дані Міністерства економіки, фактична ціна реалізації газу зросла на 34,4% у доларовому вираженні, порівняно з липнем 2022 року, коли вона склала $1004,44 за тис. куб. м (31,99 тис. грн), повідомляє Інтерфакс-Україна.
Таким чином, у гривневому еквіваленті фактична ціна реалізації газу зросла на 54,4%.
Середня митна вартість імпорту газу, яка є частиною фактичної ціни, у серпні становила $861,95 (31,52 тис. грн) за тисячу кубометрів, що на 0,3% менше ніж у липні $864,58 (25,29 тис. грн).
Як повідомлялося, у квітні 2022 року набув чинності закон, який запроваджує механізм диференційованої рентної плати для видобутку природного газу залежно від трьох рівнів цін його реалізації – до $150/тис. кубометрів, від $150 до $400 та понад $400. Підвищена рента встановлена на надприбуткову частину ціни понад $400.
Розрахунок ціни реалізації газу, від якої розраховується рента, визначається як середньоарифметичне значення митної вартості імпорту та котирувань на нідерландському газовому хабі ТТF. Раніше рента обчислювалася лише з митної вартості імпорту.
Крім того, Рада у травні 2022 року ухвалила закон №7249 про сплату ренти за видобутий у країні газ з 1 квітня лише за фактом його реалізації.
Україна у 2021 році скоротила валовий видобуток природного газу на 2% (на 0,4 млрд куб. м) порівняно з 2020 роком – до 19,8 млрд куб. м, у т.ч. видобуток "Укргазвидобування" склав 13,7 млрд куб. м, "Укрнафти" – 1,1 млрд. куб. м, приватних компаній – 5 млрд. куб. м.