Ціни на газ у серпні в Україні зросли на 34%, – Мінекономіки

Фактична ціна природного газу, з якої розраховується рентна плата на його видобуток в Україні, у серпні 2022 року становила $1350,33 за тисячу кубометрів (49,38 тис. грн).

Як свідчать дані Міністерства економіки, фактична ціна реалізації газу зросла на 34,4% у доларовому вираженні, порівняно з липнем 2022 року, коли вона склала $1004,44 за тис. куб. м (31,99 тис. грн), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Таким чином, у гривневому еквіваленті фактична ціна реалізації газу зросла на 54,4%.

Середня митна вартість імпорту газу, яка є частиною фактичної ціни, у серпні становила $861,95 (31,52 тис. грн) за тисячу кубометрів, що на 0,3% менше ніж у липні $864,58 (25,29 тис. грн).

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Як повідомлялося, у квітні 2022 року набув чинності закон, який запроваджує механізм диференційованої рентної плати для видобутку природного газу залежно від трьох рівнів цін його реалізації – до $150/тис. кубометрів, від $150 до $400 та понад $400. Підвищена рента встановлена ​​на надприбуткову частину ціни понад $400.

Розрахунок ціни реалізації газу, від якої розраховується рента, визначається як середньоарифметичне значення митної вартості імпорту та котирувань на нідерландському газовому хабі ТТF. Раніше рента обчислювалася лише з митної вартості імпорту.

Крім того, Рада у травні 2022 року ухвалила закон №7249 про сплату ренти за видобутий у країні газ з 1 квітня лише за фактом його реалізації.

Україна у 2021 році скоротила валовий видобуток природного газу на 2% (на 0,4 млрд куб. м) порівняно з 2020 роком – до 19,8 млрд куб. м, у т.ч. видобуток "Укргазвидобування" склав 13,7 млрд куб. м, "Укрнафти" – 1,1 млрд. куб. м, приватних компаній – 5 млрд. куб. м.