Кабмін вирішив об’єднати усі лісгоспи в одне державне підприємство

Кабінет міністрів ухвалив рішення про об’єднання 158 державних лісогосподарських підприємств в єдине державне спеціалізоване підприємство "Ліси України", 100% акцій якого належатимуть державі.

Відповідну постанову Кабмін схвалив на засіданні уряду напередодні, повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Згідно з рішенням уряду, замість 24 міжрегіональних управлінь лісового та мисливського господарства буде утворено 9 регіональних офісів лісового та мисливського господарства.

Голова Міндовкілля Руслан Стрілець стверджує, що це вирішить конфлікт інтересів у лісовій сфері – Держлісагентство матиме контролюючі функції, а новостворене підприємство – господарюючі.

Водночас у міністерстві запевнили, що трансформація галузі не передбачає скорочення працівників.

Як повідомлялося, 1 вересня президент Володимир Зеленський застосував право вето до закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації деяких питань примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану" через враховану під час голосування поправку, якою на час воєнного стану та протягом одного року з дня його припинення заборонялася корпоратизація лісгоспів, а також реорганізація Держлісагентства.