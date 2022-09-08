Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 25% річних

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних.

Як повідомляє пресслужба регулятора, таке рішення відповідає базовому сценарію макроекономічного прогнозу, який передбачає збереження облікової ставки на поточному рівні щонайменше до другого кварталу 2024 року.

"Водночас Національний банк опрацьовує заходи для посилення монетарної трансмісії та мінімізації негативного впливу від емісійного фінансування бюджету на інфляцію та валютний ринок", – зазначається у повідомленні.

Нацбанк вважає, що такий рівень облікової ставки за поточних умов є достатнім для збереження курсової стабільності та керованості інфляційними процесами.

Регулятор зауважує, що інфляція в Україні і далі зростає, але дещо повільніше, ніж прогнозувалося. Так, у липні інфляція прискорилася до 22,2% у річному вимірі. За попередніми оцінками Національного банку, у серпні вона сягнула близько 23%.

"Цінова динаміка загалом була стриманішою, ніж прогнозував Національний банк (Інфляційний звіт, липень 2022 року). Це пов’язано передусім зі швидшим, ніж очікувалося, зниженням вартості пального внаслідок подешевшання нафти на світових ринках і налагодження внутрішньої логістики", – зазначає НБУ.

Попри це, інфляційний тиск залишається значним. Ефекти війни, зокрема руйнування виробництв і логістики, і надалі мають визначальний вплив на ціни майже всього споживчого набору товарів і послуг. Погіршення інфляційних очікувань також тисне на ціни в бік зростання.

При цьому НБУ визнає, що додатковий внесок в інфляційний розвиток мала липнева девальвація гривні, необхідне для зменшення дисбалансів на валютному ринку.

Як повідомлялося, 2 червня правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку одразу до 25% річних з 10%, які зберігалися з початку війни.

У липні правління Нацбанку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних. Водночас НБУ з 21 липня підвищив офіційний курс долара до гривні одразу на 25% – до 36,56 грн/$. Крім того, Нацбанк жорсткіше обмежив операції з гривневими картками українських банків за кордоном.

Нацбанк очікував, що уряд та банки відреагують на зміну облікової ставки відповідним підвищенням ставок за ОВДП та депозитами, що збільшить привабливість гривневих активів, у тому числі ОВДП, таким чином зменшивши необхідність викуповувати облігації уряду для Нацбанку. Однак Мінфін з того часу відмовляється підвищувати ставки за ОВДП.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензор: Що означає рекордне підняття облікової ставки НБУ до 25%