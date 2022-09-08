Міжнародних резервів достатньо для фіксації курсу гривні на поточному рівні, – Нацбанк

Обсяг міжнародних резервів Національного банку є достатнім для фіксації обмінного курсу гривні на поточному рівні.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що забезпечення курсової стабільності залишається важливою передумовою стабілізації очікувань та збереження керованості інфляційними процесами.

Водночас разове коригування офіційного курсу гривні та додаткові заходи для зниження девальваційного тиску, сприяли зменшенню дисбалансів на валютному ринку, про що свідчить зниження обсягу інтервенцій НБУ з продажу валюти в останні місяці.

Наголошується, що це у сукупності зі значними обсягами міжнародної фінансової допомоги забезпечило зростання рівня золотовалютних резервів у серпні до $25,4 млрд.

"Обсяг міжнародних резервів є достатнім для фіксації обмінного курсу на поточному рівні, ураховуючи перспективи отримання офіційного фінансування від партнерів, поступове налагодження логістики та відповідне зростання експортної виручки", – підкреслили в НБУ.

Як повідомлялося, 21 липня НБУ скорегував офіційний курс гривні на 25% – до 36,56 грн/$.