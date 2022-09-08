Нацбанк очікує $12 мільярдів міжнародної допомоги до кінця року

Національний банк очікує до кінця року надходження анонсованого фінансування на близько $12 млрд.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"До кінця року очікується надходження анонсованого офіційного фінансування на загальну суму близько $12 млрд (в еквіваленті), у тому числі 8 млрд євро в межах програми макрофінансової допомоги від ЄС", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що звдяки подальшій міжнародній підтримці Нацбанк матиме можливість утримувати золотовалютні резерви на достатньому рівні і в наступні роки.

Загалом, наголошують в НБУ, передумовою стабільного функціонування економіки в умовах війни є прогрес у співпраці з міжнародними партнерами, у тому числі МВФ.

Як повідомлялося, Україна розпочала політичні консультації з країнами ЄС щодо нової програми макрофінансової допомоги на 2023 рік в обсязі 12 млрд євро.