Орбан розкритикував санкції Євросоюзу проти Росії

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що європейські санкції щодо Росії зазнали невдачі, внаслідок чого Європа тепер може відчувати нестачу енергії.

Про це голова угорського уряду заявив агентству EFE, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Через санкції та через конфлікт Європа може залишитися без енергії. Проти Росії введено 11 тис. санкцій, але спроби послабити Росію провалилися", – вважає Орбан.

Угорський прем’єр наголосив, що зростання цін та брак енергії може "поставити Європу на коліна".

Водночас, Орбан запевнив, що Угорщині брак енергії не загрожує: "Тут нестачі енергії не буде. В Угорщині енергії вистачить усім".

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Як повідомлялося, раніше Угорщина офіційно виступила проти запровадження візових обмежень для росіян або ускладнення процедури видачі віз. Крім того, Будапешт обіцяє блокувати нові енергетичні санкції проти РФ.

Під час розгляду останнього санкційного пакету проти Росії Угорщина наполягала на тому, щоб до нього не увійшли обмеження щодо енергетичного імпорту з Росії, а також проти "Газпромбанку".

Угорщина також блокувала запровадження європейських санкцій проти російської нафти, що у підсумку призвело до виключення із санкцій імпорту нафти як до самої Угорщини, так і до низки інших країн.