Трезидент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган Російський заявив, що президент РФ Путін має рацію у тому, що українське зерно після розблокування портів експортується не до найбідніших країн, а до Європи, попри те, що український уряд вже спростував цю тезу.

Про це він заявив на спільній пресконференції з хорватським колегою Зораном Мілановичем у Загребі, повідомляє турецьке інформагентство Anadolu.

"Путін правий у тому, що поставки "зерновим коридором" здійснюються не в найбідніші країни. Постачання йде у розвинені держави. Анкара сподівається та виступає за те, щоб експорт агропродукції розпочався і з Росії. Це питання я обговорю з Путіним у Самарканді", – сказав Ердоган.

Турецький лідер нагадав, що в основі ідеї формування "зернового коридору" лежить тема підтримки найбідніших країн на тлі продовольчої кризи.

"На тлі продовження антиросійських санкцій, постачання зерна до країн, які ввели рестрикції щодо Москви, непокоять Путіна. Ми виступаємо за те, щоб постачання агропродукції відбувалося і з Росії. Для вирішення цього питання ми всебічно обговоримо тему з Путіним (у рамках саміту ШОС)", – сказав Ердоган.

Президент Туреччини також привернув увагу до ситуації на енергетичних ринках на фоні розв’язаної Росією проти України війни.

"У Європі зараз стурбовані підготовкою до майбутніх зимових місяців. Ціни на енергоносії дуже високі і це непокоїть Захід та Європу. Сподіваюся, що питання вирішиться завдяки необхідним крокам", – додав Ердоган.

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Як повідомлялося, напередодні президент РФ Владімір Путін заявив про необхідність обмежити вивезення зерна з українських портів та пообіцяв порадитися з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. За його словами, "Москва зробила все, щоби українське зерно було вивезене". Проте в результаті воно ніби було спрямоване не в країни, що розвиваються, а до Європи, зазначив він.

Своєю чергою в уряді України спростували цю заяву Путіна. За даними Мінінфраструктури, з моменту виходу першого судна з українським продовольством і до сьогодні уже експортовано 2,37 млн тонн агропродукції. Зокрема, в країни Азії відправлено 54 судна з 1,04 млн тонн зерна, в Європу – 32 судна з 0,85 млн тонн, а в Африку – 16 суден з 0,47 млн тонн агропродукції.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".