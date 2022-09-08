Нацбанк очікує прогресу у переговорах з МВФ найближчим часом

Україна продовжує розраховувати на нову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом, проводить відповідні активні консультації з Фондом та очікує найближчим часом на його офіційні повідомлення про нові формати роботи.

Про це повідомив заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Знаємо, що всередині Фонду йдуть жваві дискусії, який саме формат програми зараз найбільше підходить для України, враховуючи її поточну ситуацію. Також точаться дискусії про зміну тих інструментів, які використовує МВФ для підтримки країн", – сказав Миколайчук.

"Сподіваємося, що за результатами цих дискусій уже найближчим часом будуть офіційні повідомлення про ті формати підтримки з боку МВФ України в цих умовах", – додав заступник голови Нацбанку.

Він підкреслив, що МВФ не має заборони на кредитування країн, які перебувають у стані війни.

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За словами Ніколайчука, нова програма має бути спрямована на покриття розриву платіжного балансу України, забезпечення макростабільності та структурних реформ на шляху України до членства у ЄС.

Як повідомлялося, минулого тижня Україна подала офіційну пропозицію Міжнародному валютному фонду про започаткування нової спеціальної програми фінансування.

Наприкінці липня голова Національного банку Кирило Шевченко розповідав, що країна хоче до кінця року укласти угоду з Міжнародним валютним фондом на суму $15-20 млрд, що має допомогти відновленню зруйнованої війною національної економіки.

Шевченко висловив сподівання, що МВФ надасть Україні до $20 млрд на термін до двох-трьох років у формі угоди Stand-by (SBA) або механізму розширеного фінансування (EFF). Така програма, обсягом $20 млрд, може стати другою за величиною позикою від МВФ після Аргентини.