Повна зупинка Запорізької АЕС не є пріоритетним варіантом, – ДІЯРУ

Державна інспекція ядерного регулювання України (Держатомрегулювання, ДІЯРУ) не вважає пріоритетним варіантом повну зупинку всіх шести атомних енергоблоків Запорізької АЕС в умовах її окупації.

Про це йдеться в повідомленні ДІЯРУ.

"Держатомрегулювання вивчає усі потенційні варіанти, однак, очевидно, не всі вони будуть застосовані. Тобто повна зупинка енергоблоків ЗАЕС в окупації, умовах воєнних дій з небезпекою фактично втратити електроживлення власних потреб станції не є пріоритетним варіантом, як це трактують ЗМІ", – сказано в повідомленні.

Така підкреслили, що інформація, яка з'явилася у ЗМІ, що ніби-то Україна розглядає варіант зупинки усіх енергоблоків ЗАЕС, є некоректною.

Відповідь в.о. голови Держатомрегулювання України Олега Корікова на запитання модератора брифінгу варто розуміти наступним чином: Держатомрегулювання вивчає усі можливі варіанти та конфігурації роботи енергоблоків ЗАЕС. Серед багатьох з них є і такий, який передбачає повну зупинку енергоблоків.

"Однак, ці слова не потрібно розуміти, що зупинка усіх реакторів є пріоритетним і головним сценарієм дій, які можливі найближчим часом", – зазначмли в ДІЯРУ.

Як повідомлялося, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не розглядає можливість відключення окупованої Запорізької АЕС, адже вона живить два регіони України.

Нагадаємо, з початку серпня російські війська періодично обстрілюють Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об’єкта, в тому числі із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого ушкоджень зазнало обладнання станції.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.