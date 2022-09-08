Обсяги валюти у банках зросли з початку війни на $1,3 мільярда, – НБУ
Про це на брифінгу повідомив заступник голови Національного банку України (НБУ) Юрій Гелетій, передає Інтерфакс-Україна.
"Банки мають значний запас безготівкової валютної ліквідності, як видно зі статистики і видно, що на початку війни це становило $5,9 млрд, зараз це $7,2 млрд", – сказав Гелетій.
Водночас він визнав, що існують логістичні проблеми з доставкою валюти в країну, оскільки раніше її можна було швидко перевезти літаком, а тепер доводиться доставляти її наземним транспортом, що впливає на обсяги та терміни перевезень.
Як повідомлялося, напередодні Національний банк провів першу операцію з обміну готівкового долара на безготівковий. НБУ запропонував $100 млн готівкою й фактично вся сума була вибрана банками.
Наступна операція обміну готівкової валюти на безготівкову відбудеться в понеділок, 12 вересня. Тоді банкам запропонують до обміну готівку в євро.