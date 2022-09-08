Через страйк польських перевізників на кордоні Україна щодня втрачає 60 мільйонів, – Мінінфраструктури
Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.
"Станом на даний момент щоденні недонадходження до бюджету становлять 55-60 млн грн, і це лише через заблокований ПП "Ягодин", – сказав Кубраков.
Кубраков висловив сподівання, що на врегулювання ситуації на пункті пропуску вплине найближча зустріч прем’єр-міністрів України та Польщі. Однак, як зазначив міністр, після зустрічі прем'єрів для нормалізації роботи ПП "Ягодин" буде потрібно щонайменше два тижні.
Раніше повідомлялося, що кількість вантажних автомобілів на українсько-польському кордоні постійно зростає через низьку пропускну здатність митниці з польської сторони.
Пізніше польські перевізники приєднались до вимог українських колег щодо налагодження цілодобового фітосанітарного і ветеринарного контролю на польсько-українському кордоні.
Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензор "Вантажівки з експортом тижнями стоять на кордоні з Польщею, а на залізниці – черги з десятків тисяч вагонів".