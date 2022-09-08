Нацбанк оштрафував фінансову компанію "Еліт Фінанс" за ненадання інформації

Національний банк України виявив з боку ТОВ "Фінансова компанія "Еліт Фінанс" факти порушення норми, що стосується зобов’язання учасників ринків небанківських фінансових послуг надавати на письмову вимогу НБУ відповідну інформацію та копії документів.

Відповідні рішення ухвалені згідно з постановами уповноваженої посадової особи Національного банку про накладення штрафної санкції за порушення закону від 8 вересня, йдеться в повідомленні НБУ.

За неподання інформації Національний банк застосовує штрафну санкцію в розмірі від 100 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У зв’язку з виявленими фактами неподання інформації Нацбанку на запити з метою розгляду звернень споживачів фінансових послуг на виконання закону "Про звернення громадян" до ТОВ "ФК "Еліт Фінанс" застосовано заходи впливу у вигляді накладення штрафів:

за перше встановлене порушення упродовж календарного року в розмірі 1 700 грн;

за друге встановлене порушення упродовж календарного року в розмірі 17 850 грн;

за третє встановлене порушення упродовж календарного року, яке є систематичним у розмірі 34 000 грн.

У період дії воєнного стану ТОВ "ФК "Еліт Фінанс" продовжує здійснювати свою діяльність відповідно до наявних ліцензій.