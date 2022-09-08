Країни Заходу арештували супер’яхти російських мільярдерів вартістю $2,3 мільярда, – Forbes

Країни Євросоюзу та США з початку російського повномасштабного вторгнення в Україну арештували супер’яхти російських мільярдерів, щодо яких запроваджено санкції, загальною вартістю $2,3 млрд.