Мінфін Росії планує замінити долари і євро у розрахунках китайськими юанями

Росія розглядає у якості заміни долару та євро при девалютизації російського банківського сектора валюти "дружніх" країн, передусім, китайський юань.

Про це заступник міністра фінансів РФ Олексій Моісєєв розповів у інтерв’ю російському виданню РБК.

За його словами, найкращими варіантами заміни долара та євро можуть стати китайський юань, іншою альтернативою чиновник вважає дирхам (валюта Об'єднаних Арабських Еміратів, ОАЕ).

"Валюта, на яку в першу чергу зараз всі дивляться, – це, звичайно, юань, тому що там і ринок великий, і курс стабільний, принаймні щодо курсу долара", – зазначив Моісєєв.

Заступник голови російського Мінфіну додав, що у якості альтернативи євро і долару розглядається також дирхам ОАЕ та "низка інших валют дрібніших ринків".

"Є валюти, які, звичайно, дуже волатильні, і всі їх уникають. Не називатиму ці валюти, не хочу наших партнерів ображати", – зазначив чиновник.

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Водночас за оцінкою Моісєєва, можливість використання індійської рупії "дуже обмежена через досить жорсткий валютний контроль усередині Індії", у країні "досить серйозні обмеження щодо того, що з цією валютою можна робити". У Китаї ж, додав він, суттєві валютні обмеження не так перешкоджають використанню валюти.

За словами Моїсеєва, дирхам ОАЕ може бути цікавим російським економічним агентам і як спосіб розрахунку, і як спосіб зберігання вартості. Він стабільний, а курс, як і курси інших країн Перської затоки, прив'язаний до курсу долара.

Водночас російський чиновник визнав, що багато закордонних постачальників товарів у Росію готові брати оплату лише західним валюти.