У Швейцарії пропонують штрафувати за порушення правил опалення взимку

Уряд Швейцарії підготував жорсткі заходи економії на випадок нестачі газу взимку та передбачив покарання за їх порушення.

Про це пише швейцарське видання Blick, передає Європейська правда.

У будинках, опалюваних газом, температура внутрішніх приміщень буде не вищою за 19 градусів. Гаряча вода нагріватиметься лише до 60 градусів. Сауни та басейни повинні залишатися холодними.

За порушення правил загрожуватиме штраф і навіть ув'язнення. У разі навмисних дій можливе позбавлення волі на строк до 3 років або штраф. Навіть у разі недбалого порушення заходів можливий штраф у розмірі до 180 денних ставок.

Денна ставка штрафу зазвичай становить щонайменше 30 швейцарських франків, але не більше 3 000 франків.

Кількість денних ставок визначається за ступенем провини, а розмір денної ставки визначається залежно від особистих та економічних обставин винного, тобто той, хто випадково неправильно виставить термостат, отримає менший штраф, ніж той, хто навмисно нагріває свій басейн до 25 градусів.

Покарання для компаній, що навмисно перевищують свою газову квоту може бути ще суворішим.

Пропозиція уряду ще не затверджена, кантони мають до 22 вересня подати свої побоювання та пропозиції.

Раніше повідомлялося, що Рада ЄС оголосила про ухвалення державами Євросоюзу постанови про добровільне скорочення попиту на природний газ на 15% цієї зими.

Як повідомлялося, Європейська комісія запропонувала державам-членам скоротити газ на 15% протягом наступних восьми місяців порівняно із середнім показником за той самий період між 2017 і 2021 роками.

Ціль добровільного скорочення стане обов’язковою, якщо комісія визнає енергетичну кризу достатньо серйозною або якщо три країни-члени вимагатимуть її змінити.