США виділять Україні та союзникам у Європі військову допомогу на $2 мільярди

США нададуть Україні та низці країн Європи військову допомогу в розмірі $2 млрд.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Інтерфакс-Україна.

"Я направив $675 млн озброєнь та обладнання із запасів Міністерства оборони США для України, а також додаткові $2,2 млрд для підтримки довгострокових оборонних інвестицій в Україні та 18 сусідніх країнах. Сполучені Штати продовжують стояти з Україною", – написав Блінкен у Twitter.

Блінкен заявив, що визначні захисники України на передовій продовжують мужньо боротися за свободу своєї країни, і президент США Джо Байден ясно дав зрозуміти, що США підтримуватимуть народ України стільки, скільки потрібно.

"Я повторив це послання президенту Зеленському та його команді сьогодні в Києві, який залишається – і залишиться – столицею суверенної, незалежної України", – йдеться в заяві Блінкена на сайті Державного департаменту США.

Блінкен додав, що поінформував президента України Володимира Зеленського про те, що, відповідно до доручення президента, санкціонує 20 з вересня 2021 надання американських озброєнь і техніки для України.

"Це надання в розмірі $675 млн включає додаткове озброєння, боєприпаси та обладнання із запасів Міністерства оборони США – обладнання, яке українські сили так ефективно використали для оборони своєї країни", – зазначив він.

Також, за його словами, Держдеп повідомляє Конгрес про намір надати додаткові $2,2 млрд у вигляді довгострокових інвестицій у рамках іноземного військового фінансування для зміцнення безпеки України та 18 її сусідів, включно з багатьма союзниками США по НАТО, а також іншими регіональними партнерами з забезпечення безпеки, потенційно схильними до ризику майбутньої російської агресії.

"Ці заяви доведуть загальну військову допомогу США Україні приблизно до $15,2 млрд із моменту приходу до влади цієї адміністрації. Сполучені Штати надають допомогу в галузі безпеки разом із нашими союзниками та партнерами з більш ніж 50 країн, щоб підтримати оборону України. Можливості, які ми надаємо, ретельно відкалібровані, щоб максимально змінити ситуацію на полі бою", – наголосив Блінкен.