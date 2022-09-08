На окупованих територіях залишилось 11% українських кредитних спілок, – НБУ

Станом на 1 липня 2022 року 11% кредитних спілок України перебувають у тимчасовій окупації, 8%– у зоні проведення бойових дій, 9% – були в окупації або в зоні бойових дій.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку за результатами зустрічі з ринком кредитних спілок.

У першому кварталі 2022 року діяльність кредитних спілок в Україні майже повністю призупинилася у зв'язку з активними бойовими діями, масовою евакуацією та невизначеністю щодо діяльності надалі. Через війну спілки мали проблеми з поданням звітності – станом на 1 липня 2022 року звітність подали 76% спілок.

Так, станом на 1 липня 2022 року:

11% від загальної кількості спілок перебувають у тимчасовій окупації;

8% – у зоні проведення бойових дій;

9% – були в окупації або в зоні бойових дій.

Кількість кредитних спілок на ринку зменшується: за перше півріччя 2022 року 91 спілку виключено з Державного реєстру фінансових установ.

Ураховуючи зменшення кількості спілок та часткове неподання звітності ними, обсяг активів кредитних спілок зазнав суттєвого скорочення – на 21,5% порівняно з початком року.

Водночас спостерігається суттєве зростання непродуктивних активів за рахунок накопичення нарахованих несплачених процентів за користування кредитами.

Наслідком війни стало суттєве погіршення якості кредитного портфеля. Рівень прострочень за кредитами зріс на 11 п. п. до 34%, зазначили в НБУ

Формування резервів забезпечення покриття втрат (РЗПВ) скоротилося, що обумовлено запровадженими послабленнями в частині неврахування кількості днів прострочення під час розрахунку РЗПВ. Аналогічно спостерігається і скорочення депозитного портфеля – на 29,8% порівняно з початком року.

Однак, незважаючи на суттєве погіршення умов на ринку, кредитні спілки не допускають у своїй діяльності випадків неповернення депозитів, що опосередковано підтверджується тим, що скарг з боку вкладників не надходило.

Середній розмір депозиту на одного вкладника продовжує зростати за майже незмінної середньозваженої процентної ставки.

У той самий час спостерігається суттєве збільшення кредитних спілок, що порушують фінансові нормативи. Найбільше порушень нормативу ліквідності К5 та обмеження обсягу непродуктивних активів. Кількість порушників нормативу достатності капіталу залишається невеликою – одна спілка.

Але у зв'язку зі скасуванням норми про неврахування кількості днів прострочення під час розрахунку РЗПВ за результатами третього кварталу очікується суттєве зростання кількості спілок, що не відповідатимуть вимогам достатності капіталу.