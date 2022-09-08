Антимонопольний комітет відкрив справу проти "Борщагівського хімфармзаводу" через скаргу конкурента

Антимонопольний комітет (АМКУ) розпочав розгляд справи щодо ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" за ознаками вчинення порушення, у вигляді неправомірного збирання комерційної таємниці ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця".

Як повідомляє пресслужба Комітету, справа розпочата за результатами розгляду скарги "Фармфірми "Дарниця".

Комітет встановив, що і заявник, і відповідач здійснюють виробництво та реалізацію лікарських засобів, для чого закуповують за кордоном однаковий перелік активних фармацевтичних інгредієнтів, відтак вони є прямими конкурентами.

"У заяві до АМКУ скаржник повідомив, що під час розгляду справи в одному з вітчизняних судів його конкурент зазначив у тексті відзиву інформацію про ПрАТ "ФФ "Дарниця", яка є комерційною таємницею. Мова йде про відомості щодо імпортованих товариством активних фармацевтичних інгредієнтів", – зазначається у повідомленні.

На думку заявника, ця інформація, нарівні з відомостями про постачальників, вартістю експортованої на територію України фармацевтичної сировини, домовленості з постачальниками, обсяги та умови закупівлі такої продукції є комерційною таємницею, а "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" такими чином її неправомірно розголосив.

Тож, на думку заявника, інформацію було здобуто у протиправний спосіб. Здобуття ПАТ "НВЦ "Борщагівський ХФЗ" закритої інформації щодо компанії-конкурента містить ознаки порушення закону "Про захист від недобросовісної конкуренції".

АМКУ зауважує, що за всю історію роботи Комітету зафіксовано лише один схожий випадок розгляду справи про неправомірне використання комерційної таємниці конкурента у 2018 році.

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Як повідомлялося, у 2018 року "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" звинувачував "Фармацевтичну фірму "Дарниця" та її власників у спробі захоплення компанії.

Власник фармфірми "Дарниця", на той час народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Гліб Загорій заявляв, що "Дарниця", отримавши дозвіл АМКУ на купівлю понад 50% акцій БХФЗ, зможе розпочати процес переговорів з його мажоритарними акціонерами.

За даними держреєстру юросіб, нині кінцевими бенефіціарами БХФЗ зазначені Тетяна Артеменко, Микола Безпалько, Олег Голобородько, Гліб Загорій та Євген Сова.