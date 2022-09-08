Україна підготувала пропозиції для зменшення черг вантажівок на кордоні з Польщею

Міністерство інфраструктури України разом з Міністерством аграрної політики та продовольства України напрацювали спільні пропозиції до польських колег щодо підвищення ефективності роботи автомобільних пунктів пропуску на кордоні з Польщею.

Про це міністр інфраструктури Олександр Кубраков розповів на брифінгу, присвяченому проблемі черг на автомобільних пунктах пропуску на західних кордонах, повідомляє пресслужба міністерства.

Він нагадав, що в рамках проєкту "Відкритий кордон" уже збільшено пропускну спроможність на двох автомобільних пунктах пропуску – "Краківець - Корчова" та "Ягодин - Дорогуськ", проте проблема черг на кордоні залишається гострою, подекуди вони сягають 60 кілометрів.

Однією із головних причин цього Кубраков назвав зниження темпів оформлення вантажівок фітосанітарною та ветеринарною службою Польщі, адже якщо до повномасштабного вторгнення щодоби інспектори служби приймали і оформлювали до 80 вантажівок на добу, то в останні дні серпня цей показник не перевищував 25.

За словами міністра, пришвидшити перетин кордону може цілодобовий фітосанітарний та ветеринарний контроль з польського боку.

"Ми уже розпочали консультації щодо розв’язання усіх нагальних проблем і розраховуємо, що рішення будуть прийняті найближчим часом", – заявив Кубраков.

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Зокрема, пропозиції до польської сторони передбачають:

попереднє сортування вантажних транспортних засобів в залежності від виду вантажів для підвищення продуктивності роботи польських контролюючих органів;

оперативний обмін інформацією щодо кількості оформлених транспортних засобів та наявних можливостей їх оформлення в залежності від виду вантажів;

пломбування українською стороною вантажівок, що перевозять ріпак для переробки на біодизель, для скасування їх контролю на кордоні;

виділення додаткових контрольно-пропускних пунктів для пропуску порожніх вантажівок.

Зокрема, польській стороні запропоновано спільно здійснити всі необхідні заходи і організувати виїзд порожніх автомобілів у пунктах пропуску "Грушів - Будомєж" та "Угринів - Долгобичув".

Раніше повідомлялося, що кількість вантажних автомобілів на українсько-польському кордоні постійно зростає через низьку пропускну здатність митниці з польської сторони.

Пізніше польські перевізники приєднались до вимог українських колег щодо налагодження цілодобового фітосанітарного і ветеринарного контролю на польсько-українському кордоні.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензор "Вантажівки з експортом тижнями стоять на кордоні з Польщею, а на залізниці – черги з десятків тисяч вагонів".