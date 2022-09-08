У списках на грошову допомогу від міжнародних організацій уже більше 2 мільйонів українців, – Мінсоцполітики

На сьогодні 2,32 млн осіб включено до списків, переданих Міністерством соціальної політики до різних міжнародних організацій, в тому числі ACTED, задля виплати грошової допомоги.

Про це йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.

Як повідомляється, Мінсоцполітики в рамках укладеного меморандуму передано список для реєстрації в програму виплати багатоцільової грошової допомоги 10,56 тис. особам від міжнародної гуманітарної організації ACTED.

До переданого списку включені заяви осіб, які подали заявку на грошову допомогу від міжнародних організацій на платформі "єДопомога" та відповідають наступним критеріям згідно з запитом від міжнародної організації:

хоча б одна із осіб в заяві має соціальну категорію – людина з інвалідністю;

місце реєстрації людини з інвалідністю – Херсонська (з відкритими рахунками у визначеній в запиті банківській установі), Харківська, Миколаївська області.

Після передачі списків на виплату міжнародні організації проводять додаткову перевірку щодо дедублікації виплат.

Рішення щодо надання допомоги приймають міжнародні організації. Пріоритетними є вразливі групи людей, зокрема внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, пенсіонери, одинокі батьки, які самостійно виховують дітей, малозабезпечені сім'ї.

У Мінсоцполітики нагадали, що гуманітарна платформа "єДопомога" має три напрями підтримки українців: державна, волонтерська та міжнародна. "єДопомога" міжнародна надає можливість залишити заявку на фінансову підтримку від міжнародних організацій. Зі свого боку Мінсоцполітики проводить верифікацію даних заявника, використовуючи наявні державні інформаційні реєстри та бази даних, що дозволяє отримувати перевірену інформацію про особу.

ACTED є неурядовою гуманітарною організацією зі штаб-квартирою в Парижі, Франція. ACTED присутня в Україні з 2015 року, реагуючи на надзвичайні потреби постраждалого від конфлікту населення, що проживає вздовж лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях.