Київська міська електричка збільшить кількість вечірніх рейсів

Київська кільцева електричка додає вечірні рейси, щоб дати змогу пасажирам вечірніх поїздів легко та безпечно дістатися з вокзалу до фактично будь-якого району Києва перед комендантською годиною.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

Так, додатковий щоденний рейс вирушатиме з Дарниці у напрямку Троєщини та Почайни о 21:31 та прибуватиме до Святошина о 22:20.

Додатковий щоденний рейс вирушатиме з Дарниці у напрямку центрального вокзалу та Борщагівки о 21:37 та прибуватиме до Святошина о 22:29.

Додатковий щоденний рейс вирушатиме зі Святошина у напрямку Почайни та Троєщини о 21:39 та прибуватиме до Дарниці о 22:28.

Додатковий щоденний рейс вирушатиме зі Святошина у напрямку центрального вокзалу та Видубичів о 21:30 та прибуватиме до Дарниці о 22:22.

Це означатиме, що останній рейс кільцевої електрички з вокзалу на лівий берег відправлятиметься о 21:56, а в напрямку Святошина – о 22:04.

Нові рейси стартують 12 вересня.