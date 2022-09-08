Німецький IT-гігант SAP розпродує обладнання своїх дата-центрів у Росії, – ЗМІ

Німецький виробник програмного забезпечення SAP, серед клієнтів якого найбільші російські держкомпанії, планує розпродати всю обчислювальну техніку в Росії.

За даними джерел російського видання "Коммерсант", балансова вартість цього обладнання становить 50 млн євро, а ринкова з урахуванням амортизації – більше 30 млн євро.

Йдеться про сервери, комутатори, системи зберігання даних: загалом 3500 одиниць обладнання дата-центрів.

За словами одного із співрозмовників газети, SAP розраховує знайти російського партнера, якому передасть техніку, а він вже заматиметься реалізацією.

Джерела стверджують, що придбанням обладнання цікавився "Ростелеком", щодо якого запроваджено санкції США.

Корпорації SAP у Росії належать кілька центрами обробки даних (ЦОД). Перший з них було відкрито у 2014 році для створення хмарних сервісів на території НДЦ "Курчатівський інститут" у Москві на базі інфраструктури "Ростелекому".

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Як повідомлялося, раніше німецький виробник програмного забезпечення SAP оголосив про рішення припинити роботу в Росії.

У компанії нагадали, що вона вже призупинила продаж своєї продукції в Росії та Білорусі, а також вирішила припинити надання хмарних послуг в РФ.

Крім того, SAP припинить підтримку та обслуговування своїх локальних продуктів в Росії, а також не продовжуватиме чинні контракти на надання хмарних послуг для російських клієнтів.

SAP – один із найбільших у світі та Росії (близько 60% ринку) постачальників систем для управління ресурсами підприємства. Офіс SAP у Москві був відкритий у 1992 році.