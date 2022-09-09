Зеленський запровадив санкції проти понад 600 осіб із керівної верхівки РФ

Президент Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) щодо запровадження санкцій проти 606 осіб зі складу керівництва РФ.

Відповідний указ №637/2022 оприлюднила пресслужба Офісу президента.



"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 вересня 2022 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", – йдеться у документі.



Контроль за виконанням рішення покладається на секретаря РНБО Олексія Данилова.



Серед підсанкційних осіб виявилися: заступник голови Ради безпеки РФ та експрезидент Дмитро Медведєв, директор ФСБ РФ Олександр Бортніков, керівник адміністрації президента РФ Антон Вайно, представник з питань природоохоронної діяльності та ексглава Адміністрації президента РФ Сергій Іванов, голова МВС Володимир Колокольцев, прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін.

Також обмеження запровадили проти директора Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна, секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева, міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова, керівника Федеральної митної служби Володимира Булавіна, головнокомандувача військами нацгвардії Віктора Золотова, мера Москви Сергія Собяніна та інших.



Загалом у списку 28 -представників Ради безпеки Росії, 154 – Ради Федерації та 424 депутати Державної Думи.