Угорщина проти обмеження ціни на російський газ

План Єврокомісії з обмеження ціни на російський газ суперечить інтересам Європи та Угорщини.

Як повідомляє Reuters, про це у своєму відеозверненні у Facebook заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто напередодні екстреної зустріччі міністрів енергетики ЄС, передає "Європейська правда".

Він сказав, що запропоноване обмеження ціни призведе до негайного припинення постачання до Європи.

"План, що передбачає обмеження ціни виключно на російський газ, що надходить трубопроводами, повністю суперечить інтересам Європи та Угорщини...Якщо цінові обмеження буде введено виключно щодо російського газу, це, очевидно, призведе до негайного припинення постачання російського газу. Щоб визнати це, не потрібна Нобелівська премія", – додав він.

Також міністр зазначив, що "сьогодні ми зробимо все можливе, щоб Брюссель нарешті зрозумів, що постачання газу – це не ідеологічне чи політичне питання, а питання жорсткої фізичної реальності".

Угорщина отримує 3,5 млрд кубометрів газу на рік через Болгарію та Сербію за довгостроковою угодою з Росією та ще 1 млрд кубометрів трубопроводом з Австрії. Угода з "Газпромом" розрахована на 15 років.

Нагадаємо, у п'ятницю міністри енергетики країн ЄС обговорять способи стримування цін на енергоносії, які зросли, оскільки Росія припинила більшу частину постачання газу до Європи у відповідь на санкції ЄС через вторгнення в Україну.