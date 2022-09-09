Аграрії вже зібрали 26 мільйонів тонн зерна нового врожаю, – Мінагрополітики

В Україні зібрали вже 25,9 млн тонн нового врожаю з площі 6,72 млн га (60%).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що 14 регіонів України вже завершили збирання культур ранньої групи. У трійці лідерів по намолоту в понад 2 млн тонн зерна залишаються Кіровоградщина, Одещина та Дніпропетровщина.

Загалом намолочено 25,9 млн тонн зерна, зокрема:

пшениці обмолочено 4,7 млн га (99%), намолочено 19,2 млн тонн при врожайності – 41,0 ц/га;

ячменю обмолочено 1,6 млн га (100%), намолочено 5,5 млн тонн при врожайності – 34,7 ц/га;

гороху обмолочено 109,3 тис. га (98%), намолочено 250,2 тис. тонн при врожайності – 22,9 ц/га;

кукурудзи на зерно обмолочено 3,9 тис. га (0,09%), намолочено 18,4 тис. тонн при врожайності – 47,2 ц/га;

гречки обмолочено 21,2 тис. га (18%), намолочено 30,6 тис. тонн при врожайності – 14,5 ц/га;

проса обмолочено 16,5 тис. га (37%), намолочено 42,2 тис. тонн при врожайності – 25,6 ц/га.

Крім того, продовжується збирання соняшника, сої та ріпаку. Так, збирання соняшника проведено на площі 251,4 тис. га, (5%) намолочено 392 тис. тонн насіння при врожайності 15,6 ц/га.

Площа зібраної сої становить 26,8 тис. га, (1,8%) намолочено 70,9 тис. тонн при врожайності 26,5 ц/га. Водночас збирання ріпаку проведено на площі 1,09 млн га, (100%) намолочено 3,1 млн тонн насіння при врожайності 28,5 ц/га.

Також розпочався сезон копання цукрових буряків. Їх вже накопано вже на площі 820 га, (0,5%), що становить 42,9 тис. тонн солодких коренів при врожайності 523 ц/га.