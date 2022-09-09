Air Moldova анонсувала відновлення польотів до Москви

Авіакомпанія Air Moldova з 1 жовтня відновлює авіарейси до Москви.

Про це йдеться у заяві компанії від 9 вересня, передає видання NewsMaker.

Зазначається, що таке рішення Air Moldova ухвалила після численних звернень громадян Молдови, які хочуть повернутися додому.



Також рішення про відновлення польотів пов'язане з вимогами пасажирів використовувати квитки, куплені під час пандемії та після закриття повітряного простору у лютому.

"Ці обставини спричинили труднощі, з якими щодня стикаються сотні наших співгромадян: необхідність повторної купівлі квитків за завищеними цінами, більш тривалий час, витрачений у дорозі, тривалі та стомлюючі польоти з пересадкою. Особливо складними є поїздки у випадках невідкладної медичної допомоги", – заявили в компанії.

Із кінця лютого молдовські авіакомпанії припинили польоти до міст Росії. Також їх не відновили у цьому напрямку після часткового відкриття повітряного простору Молдови.