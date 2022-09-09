Щонайменше 10 країн Євросоюзу проти обмеження цін на російський газ, – FT

Щонайменше 10 країн Євросоюзу виступають проти ідеї запровадити "стелю" цін на російський газ, побоюючись, що РФ тоді повністю припинить його постачання.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на представників влади Євросоюзу.



За їх словами, серед країн, які заперечують пропозицію глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн схвалити "стелю" цін на російський газовий імпорт, присутні Італія, Польща та Греція.



Неназваний представник ЄС додав, що усі бояться "ефекту доміно" у разі припинення постачання газу з РФ через сильну економічну взаємопов'язаність країн ЄС.

Читайте також: Угорщина проти обмеження ціни на російський газ

Через це, пише видання, пропозицію про "стелю" цін на газ, ймовірно, лише коротко обговорять у п'ятницю на позачерговій Раді ЄС з питань енергетики.



У ЄС заявляли, що запровадження ліміту цін на газ РФ вимагатиме згоди всіх 27 країн-членів Євросоюзу, оскільки такий захід фактично є санкціями з боку ЄС. Однак для ухвалення пропозиції щодо обмеження цін на газ від будь-яких постачальників буде достатньо лише більшості голосів.

Нагадаємо, у п'ятницю міністри енергетики країн ЄС обговорять способи стримування цін на енергоносії, які зросли, оскільки Росія припинила більшу частину постачання газу до Європи у відповідь на санкції ЄС через вторгнення в Україну.