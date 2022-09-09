"Ощадбанк" просить власників єврооблігацій пом’якшити умови за ними

Державний "Ощадбанк" запросив згоди власників двох випусків його єврооблігацій на зміну низки умов кредитних угод, зокрема відмови на період військового стану та шести місяців після нього від ковенанту підтримання достатності капіталу.

Про це йдеться у біржовому повідомленні банку, передає Інтерфакс-Україна.

"Очікуване зниження коефіцієнта достатності капіталу здебільшого пов'язане з негативним впливом на економіку України, спричиненим повномасштабним російським вторгненням, що, у свою чергу, призвело до збільшення резервів на можливі втрати за кредитами банком внаслідок негативного впливу на фінансове становище позичальників банку", – зазначається у повідомленні.



У фінустанові нагадали, що Нацбанк ще 25 лютого 2022 року ухвалив рішення, що не застосовуватиме санкції до банків за порушення вимог до капіталу, включно з мінімальними вимогами до достатності капіталу.



Серед інших пропозицій власникам єврооблігацій – погодити затримку публікації звіту за 2021 рік до 30 вересня 2022 року та виплату дивідендів 318,117 млн грн 4 березня 2022 року.



Збори власників єврооблігацій призначено на 22 вересня. Фінальна дата голосування за пропозиціями – 19 вересня.