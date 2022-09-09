"Ощадбанк" просить власників єврооблігацій пом’якшити умови за ними
Про це йдеться у біржовому повідомленні банку, передає Інтерфакс-Україна.
"Очікуване зниження коефіцієнта достатності капіталу здебільшого пов'язане з негативним впливом на економіку України, спричиненим повномасштабним російським вторгненням, що, у свою чергу, призвело до збільшення резервів на можливі втрати за кредитами банком внаслідок негативного впливу на фінансове становище позичальників банку", – зазначається у повідомленні.
У фінустанові нагадали, що Нацбанк ще 25 лютого 2022 року ухвалив рішення, що не застосовуватиме санкції до банків за порушення вимог до капіталу, включно з мінімальними вимогами до достатності капіталу.
Серед інших пропозицій власникам єврооблігацій – погодити затримку публікації звіту за 2021 рік до 30 вересня 2022 року та виплату дивідендів 318,117 млн грн 4 березня 2022 року.
Збори власників єврооблігацій призначено на 22 вересня. Фінальна дата голосування за пропозиціями – 19 вересня.