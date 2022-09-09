Виробництво металопродукції впало з початку року на 66%, – "Укрметалургпром"

Українські металургійні підприємства у січні-серпні 2022 року скоротили виробництво загального прокату, за оперативними даними, на 65,67% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 4,48 млн тонн.