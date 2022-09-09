Кабмін розширив програму компенсації вартості ліків
Вартість лікарських засобів при цих хворобах відшкодовуватиме Національна служба здоров’я України, повідомляє пресслужба НСЗУ.
"У програму реімбурсації увійдуть ліки для людей з хронічним обструктивним захворюванням легень та хворобою Паркінсона. Лікування від цих хвороб не існує. Однак їх симптоми полегшуються завдяки безперервному прийому ліків", – зазначила голова НСЗУ Наталія Гусак.
За даними відомства, від хронічного обструктивного захворювання легень в Україні страждають 4% населення.
Для лікування ХОЗЛ в програму реімбурсацію увійдуть такі лікарські засоби: "Будесонід" + "Формотерол" (Formoterol + Вudesonide) порошок для інгаляцій, інгаляції (порошок, аерозоль), "Сальметерол" + "Флютиказон" порошок для інгаляцій).
Хвороба Паркінсона найчастіше зустрічається в літніх людей. За статистикою МОЗ, на хворобу Паркінсона в Україні страждає понад 23 тисяч людей, а щороку про цей діагноз дізнаються від лікарів 2,5 тис. українців.
В програму реімбурсації увійдуть такі лікарські засоби: ("Біпериден" (Biperiden) таблетки, "Леводопа" + "Карбідопа" (Levodopa + Carbidopa) таблетки (у тому числі пролонгованої дії). Щоб отримати електронний рецепт на ліки при хворобі Паркінсона слід звернутися до невролога.
Отримати лікарські засоби проти ХОЗЛ і хвороби Паркінсона за програмою реімбурсації пацієнти зможуть після оновлення Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій .
В НСЗУ нагадали, що у програму реімбурсації "Доступні ліки" також входять лікарські засоби для лікування серцево-судинних хвороб, профілактики інфаркту та інсульту, цукрового діабету (включно з препаратами інсуліну); розладів психіки та поведінки й епілепсії; бронхіальної астми та нецукрового діабету. Завдяки програмі "Доступні ліки" українці зможуть отримувати ліки безоплатно або з доплатою в будь-якій аптеці країни, яка має договір з НСЗУ. Вартість лікарських засобів аптекам напряму відшкодує Національна служба здоров’я України.