Нацкомісія затвердила акти для погашення боргів за "зеленим тарифом"

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила акти приймання-передачі послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел. Це уможливлює погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел.

Відповідне рішення регулятор ухвалив під час засідання 9 вересня.

Так, Нацкомісія прийняла підписані "Гарантованим покупцем" та "Укренерго" акти приймання-передачі послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел за січень-травень, липень, жовтень 2021 року та за лютий-червень 2022 року.

Регулятор також прийняв розрахунки вартості послуг у зазначені місяці, надані "Гарантованим покупцем".

"Це рішення НКРЕКП дозволить НЕК "Укренерго" перерахувати ДП "Гарантований покупець" кошти на погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з альтернативних джерел, що має стабілізувати фінансову ситуацію на ринку електричної енергії", – зазначив очільник регулятора Костянтин Ущаповський.

Станом на кінець серпня заборгованість "Гарантованого покупця" перед виробниками електроенергії з ВДЕ становила 17,6 млрд грн.