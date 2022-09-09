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Аграрії подали понад 2700 заявок на отримання підтримки за кошти Євросоюзу

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Аграрії подали понад 2700 заявок на отримання підтримки за кошти Євросоюзу
Вже 2736 аграріїв подали заявки на участь у програмі, що фінансується за рахунок бюджетної підтримки Європейського Союзу на загальну суму понад 1,5 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

Йдеться про два напрями підтримки: перший – для аграріїв, які обробляють 1–120 га угідь сільськогосподарського призначення (виплата 3 100 грн на 1 га), друга – для тих, хто утримує від 3 до 100 корів (виплата 5 300 грн на корову).

У Мінагрополітики уточнили, що на перший напрям подано 2299 заявки, на другий – 437.

Як повідомлялося, участь у програмі можуть взяти виробники сільськогосподарської продукції, котрі зареєстровані у Державному аграрному реєстрі та відповідають її критеріям.

Останній термін подачі заявок на участь у програмі за обома напрямами – 15 листопада 2022 року.

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