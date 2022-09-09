Мінінфраструктури запровадило автоматичну видачу міжнародних дозволів на вантажні перевезення
Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.
"Автоматизували видачу найдефіцитніших та найціннішх документів на ринку перевезень – дозволів ЄКМТ, що дозволяють здійснювати багаторазові міжнародні перевезення. Щороку видача ліцензій виливалася у довгі черги на морозі, перевізникам доводилося заповнювати документи вручну, і як наслідок, багато хто не встигав і зазнавав збитків від простою. І, звичайно ж, на ринку працювало багато посередників (куди ж без них!), які пропонували "вирішити" питання швидко. Це вже історія", – написав Найєм.
Він зазначив, що більше жодних паперових листів-повідомлень для участі в конкурсі не буде. Міністерство інфраструктури України автоматизує процес, тому подавати документи тепер треба буде виключно в електронному вигляді через систему "ШЛЯХ" "Укртрансбезпека".
"Наразі система проходить тестовий режим. Усі анкети заповнені в пробний період будуть автоматично видалені системою перед початком офіційної процедури конкурсу. Для участі в конкурсі перевізникам необхідно подати електронні анкети на 2023 рік з 1 до 31 жовтня 2022 року. Редагувати заявки можна буде лише до моменту передачі на розгляд конкурсної комісії", – додав Найєм.