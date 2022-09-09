Росія хоче збільшити імпорт бензину з Білорусі через проблеми білоруських НПЗ

Міністерство енергетики й Міністерство фінансів РФ обговорюють розширення імпорту бензину і дизпального з Білорусі через проблеми білоруських НПЗ зі збутом, спричинені санкціями та втратою українського ринку.

Про це пише російський "Комерсант" із посиланням на джерела в галузі, передає enkorr.

Конкретного рішення наразі не прийнято. Одне з джерел вважає, що уряд може внести зміни до податкового кодексу Росії. Також можливий варіант здобуття демпфера білорусією за допомогою російської трейдингової компанії.

За інформацією видання, головною метою цього заходу є підтримка білоруської нафтопереробки й доходів бюджету країни в умовах санкцій.

Проблеми з імпортом палива з Білорусі в Європу почалися 2021 року, коли ЄС і США ввели санкції проти НПЗ після примусової посадки літака Ryanair в аеропорту Мінська.

Пізніше, із початком війни в Україні, нафтопереробні заводи Білорусі частково зупинили виробництво, пояснивши це нібито капітальним ремонтом виробничих об’єктів. Також вони призупинили дію колективного договору, що передбачає скасування всіх премій і додаткових виплат.

До початку повномасштабної війни, яку розпочала РФ проти нашої України, основним споживачем білоруської нафтопереробки була Україна.

За даними Консалтингової групи "А-95", у 2021 році на Білорусь припало майже 2,88 млн тонн, або 36% усього українського ринку дизельного пального. Крім того, за підсумками року Білорусь зайняла 44% (998,5 тис. тонн) ринку бензину, 45% (624 тис. тонн) ринку бітумів, 22% (81,4 тис. тонн) авіаційного пального й 15% (289 тис. тонн) ринку скрапленого газу.