Країни Євросоюзу не змогли домовитися про обмеження цін на російський газ (оновлено)

Міністри енергетики країн ЄС на зустрічі у п’ятницю не змогли досягти згоди щодо встановлення ліміту цін на російський газ.

Про це заявила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє Європейська правда з посиланням на Associated Press.

За її словами, міністри передадуть свої думки Європейській комісії, яка сформує оновлену пропозицію для держав-членів наступного тижня. Після цього країни ЄС знову проведуть оцінку і є надія, що рішення може бути ухвалене на початку жовтня.

Про відсутність згоди в ЄС щодо запровадження цінового ліміту на газ із Росії також повідомляють російські ЗМІ із посиланням на міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто.

"Сьогодні рішення не з'явилося, була лише політична суперечка, яка стала орієнтиром для Єврокомісії. Нині ми очікуємо, що наступного тижня або наступного тижня з письмовими, вже реальними пропозиціями виступлять не лише країни-члени, а й Єврокомісія", – сказав угорський.

За даними АР, однією з країн, яка виступила проти обмеження цін на російський газ у ході зустрічі, була Угорщина, передає Інтерфакс-Україна.

Водночас інші країни розійшлися у думках щодо того, чи має цінове обмеження стосуватися лише газу з РФ або також і до палива від інших постачальників.

За інформацією агентства, деякі міністри визнали, що досягти угоди буде непросто, враховуючи, що кожна країна має свої особливості у сфері енергетики. Водночас, зазначає AP, переговорники не змогли не погодитися з тим, що тепер вирішальне значення має час, оскільки країнам необхідно забезпечити базовими послугами – теплом та світлом – найвразливіші частини населення напередодні зими.

Ірландський міністр у справах навколишнього середовища Імон Райан заявив, що ці заходи мають бути вжиті "протягом тижнів, а не місяців".

Своєю чергою міністр промисловості Чехії Йозеф Сікела, який головував на позачерговій зустрічі Ради міністрів, наголосив, що "нас не можна шантажувати" постачанням енергоресурсів.

"Немає часу чекати, ми маємо діяти єдиним фронтом і швидко", – сказав він.

Міністр економіки та захисту клімату ФРН Роберт Хабек зауважив, що важливо знайти спосіб відокремити ціни на природний газ від усіх інших форм енергії, особливо від відносно дешевих відновлюваних джерел енергії без руйнування ринкових механізмів.

Голова Європейської ради Шарль Мішель у свою чергу заявив, що "країнам ЄС потрібно провести ще зустрічі, щоб узгодити позицію щодо ключових питань, пов'язаних з енергетикою".

Очікується, що наступного тижня Єврокомісія узагальнить пропозиції, подані міністрами на раді, і сформулює остаточні висновки щодо того, які заходи вживатимуть далі.

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Як повідомлялося, за даними The Financial Times щонайменше 10 країн ЄС виступають проти пропозиції Єврокомісії обмежити ціни на російський газ, побоюючись, що Москва взагалі припинить постачання палива.

Запровадження ліміту цін на газ саме з Росії потребує згоди всіх 27 країн Євросоюзу, однак для ухвалення рішення про обмеження ціни на газ від будь-яких постачальників буде достатньо більшість голосів в Євросоюзі.

При цьому Угорщина, Австрія та Нідерланди раніше висунули застереження проти обмеження максимальної ціни на увесь імпортний газ. Проти запровадження обмеження ціни на російський газ виступає Угорщина.

Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала розгляд пропозицій щодо встановлення граничної ціни на російський трубопровідний газ. У відповідь російський президент Владімір Путін, погрожує взагалі припинити постачання енергоносіїв до ЄС.