Ризик аварії зростає: Голова МАГАТЕ закликав негайно створити зону безпеки на окупованій Запорізькій АЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі закликав негайно створити зону ядерної безпеки і захисту на окупованій російськими військами Запорізькій АЕС і прилеглій території через зростання ризику виникнення надзвичайної ситуації на станції внаслідок нових обстрілів.

Про це голова МАГАТЕ заявив у своєму відеозверненні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Обстріл призвів до повного знеструмлення Енергодару (місто-супутник ЗАЕС, – ред.) і поставив під загрозу безпечну роботу розташованої поблизу Запорізької атомної станції. Це має бути припинено та терміново узгоджено створення зони ядерної безпеки та захисту", – сказав Гроссі.

"Атомна електростанція ніколи не може бути пішаком у війні. Її доля не повинна вирішуватися військовими засобами. Наслідки таких дій надто серйозні", – наголосив гендиректор МАГАТЕ.

При цьому він назвав малоймовірним відновлення надійного електропостачання за межами майданчика ЗАЕС за нинішніх умов.

Разом з тим він звернув увагу, що обстріли наражають на небезпеку операторів станії і їх сім'ї, а це ускладнює адекватне укомплектування ЗАЕС.

"Все разом це значно збільшує ризик ядерної аварії", – наголосив очільник МАГАТЕ.

Увечері 8 вересня жителі окупованих Мелітополя та Енергодару, а також деяких інших населених пунктів вкотре залишилися без електроенергії.

Мер Енергодару Дмитро Орлов зазначив, що свої провокації з обстрілами в самому Енергодарі окупанти поєднують з обстрілами протилежного берега.

Наразі на ЗАЕС працює один блок №6 для забезпечення власних потреб станції, всі зовнішні лінії електропередачі, як основні, так і резервні, пошкоджені.

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Як повідомлялося, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у звіті за результатами візиту на захоплену російськими військами Запорізьку атомну станцію закликало негайно розпочати консультації щодо термінового створення зони ядерної безпеки та зони захисту на Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, з початку серпня російські війська періодично обстрілюють Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об’єкта, в тому числі із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого ушкоджень зазнало обладнання станції.

Водночас гедиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі раніше заявляв про відсутність безпосередньої ядерної загрози на Запорізькій атомній електростанції після обстрілів її майданчика російськими військовими, однак готовий очолити місію МАГАТЕ на ЗАЕС.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.