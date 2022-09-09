Поліція повідомила про арешт майна колишнього депутата Держдуми РФ вартістю 10 мільярдів

Національна поліція України повідомляє про арешт активів 169 об’єктів нерухомості, а також інші активи вартістю понад 10 млрд грн, які належать колишньому депутату Держдуми РФ.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції, арешт накладено в межах кримінального провадження, що розслідується за фактами ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Йдеться про корпоративні права, заводи, комбінати, земельні ділянки та інші обʼєкти нерухомості.

За даними слідства, службові особи підконтрольних ексдепутату Держдум підприємств налагодили схему виведення коштів до РФ та механізм ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

"У ході міжнародного співробітництва встановлено, що після повномасштабного воєнного вторгнення Росії на територію України вказані вище підприємства продовжували здійснювати фінансові операції з країною-агресором через посередників із Європейського Союзу. Отримані прибутки поповнювали російський бюджет, з якого фінансується ворожа армія РФ та її злочинні дії на території України", – зазначається у повідомленні.

У Національній поліції не вказують прізвища колишнього депутата Держдуми, який фігурує у розслідуванні, зазначаючи, що йдеться про "російського паперового магната".

За даними Інтерфакс-Україна, йдеться про власника Київського картонно-паперового комбінату Володимира Крупчака.

6 вересня Офіс генпрокурора повідомляв про арешт корпоративних прав та 25 об’єктів нерухомості підприємств Крупчака вартістю понад 1 млрд грн.