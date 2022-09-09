Найбільші банки збираються включити Індію до індексів облігацій замість Росії, – Bloomberg

Банк Morgan Stanley очікує оголошення про те, що Індію буде включено до індексу облігацій JPMorgan & Chase Co. для ринків, що розвиваються, вже в середині вересня з фактичним вступом у третьому кварталі 2023 року. Goldman Sachs Group Inc. передбачає, що це оголошення буде опубліковано в четвертому кварталі 2022 року, а також у другому або третьому кварталі 2023 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Обидва банки розраховують, що частка Індії становитиме 10% – найбільша вага для однієї країни в індексі. Потік потенційних інвестицій вони оцінюють у $30 млрд.

Зазначається, що введення високоприбуткових державних облігацій Індії в глобальні індекси полегшило б закордонним інвесторам вкладати свої гроші в третю за величиною економіку Азії з борговим ринком в $1 трлн. Це послідувало за багатьма фальстартами протягом багатьох років, які були результатом обережності щодо надходження боргів і розбіжностей, включно з податковими пільгами для іноземців. Виключення Росії з індикаторів JPMorgan після її вторгнення в Україну, можливо, додало стимулів для укладачів індексу заповнити діру індійським боргом.

JPMorgan, один із основних постачальників індексів, збирає відгуки від інвесторів щодо включення Індії до свого Індексу державних облігацій – Emerging Markets Global Diversified, або GBI-EM. Більше 60% інвесторів реальних грошей готові або майже готові до включення Індії, показало опитування Morgan Stanley.

У минулому торговці облігаціями в Індії не справдили надії щодо включення індексу. У лютому були широкі очікування, що уряд оголосить податкові пільги для іноземних інвесторів у бюджеті, що полегшить торгівлю національним боргом на таких платформах, як Euroclear.

Натомість у бюджеті про це питання промовчали. Чиновники заявили, що вирішили не звільняти операції з міжнародними облігаціями від податків і хотіли б, щоб розрахунок за облігаціями здійснювався на місцевому рівні.

Тим часом, в індексі GBI-EM Росія мала вагу близько 8% до того, як його вилучили, а зараз є сім країн із вагою 10% кожна та 13 країн, які ділять решту 30%, згідно з дописом Morgan Stanley.

"Виключення Росії зробило індекс більш концентрованим і незбалансованим. Отже, JPMorgan має більше стимулів включити Індію навіть без Euroclear, якщо інвестори GBI-EM не заперечують проти цього", – написали на початку вересня стратеги Morgan Stanley.

Згідно з даними банку, наразі Індія "на шляху" до того, щоб її включили до індексу облігацій JPMorgan. Він також у списку спостереження FTSE Russell, щоб потрапити до його боргового індексу ринків, що розвиваються.