Путін вимагає відновити експорт російських добрив через порти країн Євросоюзу

Росія рамках домовленостей про "зерновий коридор" з ООН вимагатиме розблокувати експорт російських добрив до третіх країн через порти країн Євросоюзу.

Про це російський президент Владімір Путін заявив під час наради з постійними членами Ради Безпеки РФ, повідомляє пресслужба Кремля.

"Єврокомісія розблокувала постачання російських добрив, зняла санкції, і ми вітаємо такі рішення, безумовно. Але 10 серпня вийшло роз'яснення Єврокомісії з цього питання. Виявляється, що купувати наші добрива можуть тільки країни Євросоюзу, а постачання наших добрив, так само як і білоруських, через порти європейських країн до тих же країн, що розвиваються, на ринки Азії, Африки, Латинської Америки, досі заборонене, неможливе", – розповів Путін.

На його думку, це "дискримінує наших партнерів у країнах Азії, Африки та Латинської Америки".

"Просив би Міністерство закордонних справ попрацювати з партнерами загалом і з Організацією Об'єднаних Націй, яка також підключилася до вирішення таких питань… Ми, звичайно, розглянемо пропозиції наших європейських партнерів щодо постачання добрив на їхню адресу, але потрібно вирішити питання щодо постачання добрив і в інші країни. До речі, просили б МЗС підтримати і постачання білоруських добрив", – додав Путін.

Він зауважив, що у європейських портах вже застрягла "велика кількість" російських добрив.

"Там, на мою думку, сотня тисяч тонн у деяких портах європейських країн", – сказав російський президент.

У цьому контексті він натякнув на свою попередню заяву про можливість Росії заблокувати роботу "зернового коридору", яким забезпечується вивезення зерна із заблокованих українських портів.

"Деякі наші партнери ставлять під сумнів те, що було сказано щодо цих поставок зернових з України. Але у нас кожен хід записаний, тут помилок немає. Із 87 кораблів, які вийшли з українських портів із зерном, 32 залишилися в Туреччині, і я вважаю, що це абсолютно нормально, тому що Туреччина – країна-організатор усього цього процесу, безумовно, має на це право. Три направлені до ПАР, три – до Ізраїлю, сім – до Єгипту, 30 – до Євросоюзу, і лише два – до найбідніших країн за продовольчими програмами ООН, це Ємен та Джібуті. Це 60 тисяч тонн і лише 3%", – сказав Путін.

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Як повідомлялося, напередодні президент РФ Владімір Путін заявив про необхідність обмежити вивезення зерна з українських портів та пообіцяв порадитися з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. За його словами, "Москва зробила все, щоби українське зерно було вивезене". Проте в результаті воно ніби було спрямоване не в країни, що розвиваються, а до Європи, зазначив він.

Своєю чергою в уряді України спростували цю заяву Путіна. За даними Мінінфраструктури, з моменту виходу першого судна з українським продовольством і до сьогодні уже експортовано 2,37 млн тонн агропродукції. Зокрема, в країни Азії відправлено 54 судна з 1,04 млн тонн зерна, в Європу – 32 судна з 0,85 млн тонн, а в Африку – 16 суден з 0,47 млн тонн агропродукції.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".