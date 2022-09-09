Нацбанк застосував захід впливу до одного страховика та поновив ліцензії іншому

Національний банк України застосував захід впливу до одного страховика, іншому – поновив дію ліцензій.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 9 вересня 2022 року.

Зокрема, Нацбанк застосував до ПрАТ "Українська акціонерна страхова компанія "Аска-Життя" захід впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушення та причин, що сприяли його вчиненню.

ПрАТ "Українська акціонерна страхова компанія "Аска-Життя" з 31 березня 2022 року не дотримується нормативу платоспроможності та достатності капіталу.

Страховику встановлено строк для усунення порушень до 10 жовтня 2022 року.

Рішення про застосування заходу впливу набирає чинності 10 вересня 2022 року.

Водночас Нацбанк поновив дію ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг ТДВ "Страхова компанія "Спейр", оскільки страховик усунув порушення.

Нагадаємо, 12 серпня 2022 року страховику тимчасово зупинено дію ліцензій, оскільки він не надав на вимогу регулятора інформацію щодо дотримання обов’язкових фінансових нормативів, прострочених зобов'язань за укладеними договорами страхування, випадків порушення строків стосовно врегулювання заявлених подій, що мають ознаки страхових (склад резерву заявлених, але не виплачених збитків).

На сьогодні ТДВ "СК "Спейр" надало вищезазначену інформацію та подало звітність за відповідні звітні періоди 2022 року.

Рішення про поновлення дії ліцензій набирає чинності 12 вересня 2022 року.

ПрАТ "УАСК "Аска-Життя" здійснює діяльність із страхування життя.

За перше півріччя компанія зібрала 151,6 млн грн страхових премій та здійснила 3,6 млн грн страхових виплат. Станом на 30 червня 2022 року страховик сформував 122,2 млн грн страхових резервів та має 154 тис. застрахованих осіб.

ТДВ "СК "Спейр" за результатами першого півріччя 2022 року отримало 5,5 млн грн страхових премій, із них 95% – від фізичних осіб, здійснило 22,8 тис грн страхових виплат. Частка ринку компанії за результатами першого півріччя 2022 року – 0,06%.