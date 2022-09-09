Мінекономіки хоче залучити мільярди доларів інвестицій від провідних інвестбанків світу

Міністерство економіки України планує встановити стратегічні партнерства та залучити прямі інвестиції провідних інвестиційних банків світу.

Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.

Як повідомляється, перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко в Нью-Йорку провела низку зустрічей з представниками провідних світових компаній з метою долучення їх до Advantage Ukraine – програми заохочення іноземних інвестицій в економіку України.

Зокрема, такі зустрічі відбулися з представниками U.S. Steel, директором з продажів компанії NuScale, JP Morgan, представниками General Electric, MUFG Bank, Honeywell, Halliburton. Крім того, під час круглого столу українська делегація мала конструктивний діалог з керівництвом Mastercard Inc. та інших провідних компаній світу.

Українська делегація розповіла потенційним інвесторам зокрема про можливості платформи Advantage Ukraine. На сайті зібрані проєкти та можливості у 10 галузях, їх можна реалізувати у партнерстві з державою та провідними приватними вітчизняними компаніями.

Представники бізнесу зацікавились інвестиційним потенціалом України та вже почали вивчати проєкти на предмет можливих капіталовкладень.

Зокрема, перспективними напрямками співпраці є:

побудова "розумних мереж" (Smart Grids),

впровадження промислових акумуляторів та інших балансуючих потужностей (Energy Storages and other balancing capacities),

видобуток газу за передовими технологіями буріння (natural gas upstream progressive drilling solutions),

зелена металургія з використанням заліза прямого відновлення (DRI-based green metallurgy).

Всі ці проєкти можуть залучити мільярди доларів інвестицій в економіку України та завдяки співпраці з провідними компаніями світу вивести Україну на лідируючі позиції.

"Флагмани світового бізнесу готові до серйозного предметного діалогу щодо потенційного долучення до інвестиційних проєктів. Зі свого боку Україна зробить усе можливе, аби кожна компанія отримала якісний комплексний супровід на усіх етапах свого залучення", – зазначила Свириденко

Планується встановити стратегічні партнерства щодо залучення прямих інвестицій та боргового капіталу з усіма провідними інвестиційними банками світу. Команда Мінекономіки вже почала цей процес з нью-йоркським офісом найбільшого японського банківського холдингу MUFG, розмір активів якого складає більше $3 трлн, а також зі штаб-квартирою JP Morgan Chase – найбільшим банківським холдингом США, з активами, розмір яких перевищує $3,8 трлн..

Із ними під час робочого візиту до Нью-Йорку були обговорені питання долучення їхніх клієнтів до вивчення інвестиційних можливостей України. Також було визначено, які міжнародні боргові інструменти будуть найбільш вигідними (якомога нижча відсоткова ставка та найдовший строк повернення) в поточних умовах для українських позичальників як з приватного, так і з державного сектору.

Інвестиційні банки готові долучити своїх експертів з аналітично-дослідницького напрямку до міжнародної експертної робочої групи, створення якої планується вже найближчим часом. Ця робоча група покликана верифікувати мультиплікаційні ефекти для економіки під залучення інвестицій у різні галузі.